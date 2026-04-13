Die Nachrichtenagentur AP hat bestätigt, dass Britney Spears sich freiwillig in eine Entzugsklinik begeben hat. Hintergrund dürfe sein, dass Spears Schlimmerem zuvorkommen möchte, beziehungsweise auf die Notbremse gestiegen ist: Anfang Mai ist in den USA ein Gerichtstermin angesetzt, Folge einer Festnahme im März, nachdem Spears offenbar alkoholisiert und unter Drogen mit dem Auto im Norden von Los Angeles unterwegs gewesen war.

Für die 44-Jährige war die Verhaftung der nächste Rückschlag. Entzugskliniken und andere Gesundheitseinrichtungen kennt der ehemalige Weltstar schon seit fast 20 Jahren. Ihre erste Ehe wurde nach 55 Stunden annulliert, der Sorgerechtsstreit nach dem Scheitern der zweiten Ehe endete mit Polizeieinsätzen, bevor sie 2008, im Alter von 26 Jahren, entmündigt worden ist. 2019 begann ein jahrelanger Streit mit Management und Familie, der 2021 zum Ende der Vormundschaft führte. In diesen Jahren hatte sich die „Free Britney“-Bewegung etabliert, auch weil behauptet wurde, dass Spears gegen ihren Willen in psychiatrischen Kliniken untergebracht worden war.

Nach der Freiheit heiratete Britney Spears ein drittes Mal, ihr erster Mann brach in ihr Haus ein, um die Eheschließung zu verhindern, wobei auch die neue Ehe nur 14 Monate hielt. Nach dem Erscheinen ihrer Autobiografie, in der sie unter anderem die sehr unglückliche Beziehung zu Co-Weltstar Justin Timberlake thematisierte, erklärte sie ihren Rücktritt von der Musik und verkaufte erst in diesem Jahr die Rechte an ihren Songs um umgerechnet 170 Millionen Euro.

Ende der Musikkarriere

Der musikalische Output hat unter diesem enormen Stress natürlich sehr gelitten, das letzte Album „Glory“ ist 2016 erschienen, es war ihr neuntes und kein kompletter Fehlschlag. Das letzte Nummer-eins-Album datiert jedoch bereits von 2011. Seit Jahren ist Spears nicht mehr live aufgetreten, ihre Tanzkünste hat sie immer wieder in sehr kontroversiell kommentierten Instagram-Videos präsentiert. Auch knapp vor dem Gang in die Klinik hatte sie ein solches Video veröffentlicht.

In ihrer Autobiografie hatte Spears mit dem Showgeschäft abgerechnet, den Druck unter dem sie in jungen Jahren gestanden ist, ausführlich und recht schonungslos zum Thema gemacht. In einem Alter, in dem das Leben normalerweise auf das enge Dreieck Elternhaus-Schule-Freundeskreis beschränkt ist, war sie Star. Als sie mit 17 ihr erstes Pop-Konzert gab und ihren ersten Hit aufnahm, hatte sie schon sieben Jahre im Rampenlicht hinter sich. Ihre Zeit als Kinderstar im Disney-Kosmos beschrieb Spears später selbst als ein Mittelding zwischen unglaublichem Glück und furchtbarem Pech. Auch das extrem schwierige Verhältnis mit dem Elternhaus dürfte schon in dieser Zeit Gestalt angenommen haben.