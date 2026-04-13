Im italienischen Adel tobt ein ungewöhnlich erbitterter Familienkonflikt: Im traditionsreichen Haus Savoyen streiten zwei Cousins darum, wer das Oberhaupt der einstigen Königsdynastie ist. Was wie ein Relikt vergangener Zeiten wirkt, hat tiefe historische Wurzeln und reicht bis in die Gegenwart.

Im Zentrum des Streits stehen die Prinzen Aimone di Savoia (58) und Emanuele Filiberto di Savoia (53). Beide beanspruchen für sich, legitimes Oberhaupt des Hauses Savoyen zu sein.

Der Konflikt schwelt seit Jahren, ist zuletzt jedoch erneut eskaliert. Aimone bekräftigte öffentlich seinen Anspruch und stellte sich damit direkt gegen seinen Cousin. Ein vorgeschlagener Kompromiss, das gemeinsame Wahrnehmen repräsentativer Aufgaben, scheiterte. Dabei hat der Streit keinerlei politische Bedeutung mehr: Italien ist seit acht Jahrzehnten eine Republik.

Die Wurzeln des Konflikts: Italiens Königshaus

Um den Konflikt zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte des Hauses Savoyen. Die Familie stellte ab 1861 die Könige des vereinten Italiens, beginnend mit Viktor Emanuel II.. Die Savoyer waren maßgeblich an der Einigung Italiens beteiligt und herrschten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Mit der Volksabstimmung von 1946 wurde die Monarchie jedoch abgeschafft, Italien wurde zur Republik, und die königliche Familie musste ins Exil gehen. Männliche Nachkommen des letzten Königs Umberto II. durften bis 2002 nicht nach Italien einreisen. Hauptwohnsitze waren die Schweiz (Genf) und Portugal (Cascais).

Der Ursprung des aktuellen Streits

Der aktuelle Zwist hat seinen Ursprung schließlich im Jahr 2006. Damals wurde Vittorio Emanuele di Savoia nach Skandalen und einer Festnahme von einem familieninternen Gremium als Oberhaupt abgesetzt. Er soll Verständnis für die Rassengesetzgebung im faschistischen Italien gezeigt haben, war als Vertreter für Rüstungsprodukte umtriebig und kam als Banker in Kontakt mit mafiösen Geschäftsleuten. Schließlich wurde er im Juni 2006 im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Potenza wegen Korruption, Fälschung und Ausbeutung von Prostituierten im Casino Campione d’Italia festgenommen und in der Folge abgesetzt.

An seine Stelle trat sein Cousin Amedeo di Savoia-Aosta. Damit spaltete sich die Familie faktisch in zwei Linien, eine Entwicklung, die bis heute nachwirkt.

Nach Amedeos Tod im Jahr 2021 übernahm dessen Sohn Aimone den Anspruch auf die Führung. Als Vittorio Emanuele 2024 starb, meldete jedoch dessen Sohn Emanuele Filiberto ebenfalls Ansprüche an, der Machtkampf war endgültig neu entfacht.

Zwei Linien, zwei Realitäten

Der Konflikt dreht sich im Kern um die Frage: Welche Linie ist die „rechtmäßige“?

Die Hauptlinie um Emanuele Filiberto beruft sich auf die direkte Abstammung vom letzten König Umberto II.

Die Nebenlinie Aosta um Aimone argumentiert mit dynastischen Regeln und der Absetzung Vittorio Emanueles 2006.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, gegen Traditionen und Regeln des Hauses zu verstoßen.

Spott in Italien: „Realitätsverlust“

In Italien wird der Streit zunehmend kritisch gesehen. Medien sprechen von einem „Realitätsverlust“, da die Monarchie seit fast 80 Jahren abgeschafft ist und die Auseinandersetzung keinerlei politische Relevanz besitzt. Trotzdem sorgt der Konflikt für Aufmerksamkeit, weil er zeigt, wie groß historische Ansprüche und familiäre Ehre auch heute noch nachwirken - jedenfalls in Italien.