Die knochige Hand liegt über den leeren Augenhöhlen, fast wirkt das Skelett filigran. Doch man soll sich nicht täuschen, es kann ganz schön aufdrehen. Am Mittwoch und Donnerstag etwa, wenn es im Grazer „Dom im Berg“ seinen großen Auftritt hat. Doch noch wird es sanft von einer Luftpolsterfolie umfangen, hier im Palais Attems, wo Bildhauer Manfred Erjautz sein temporäres Basislager aufgeschlagen hat. Die Zeit, die Vergänglichkeit, das Leben und der Tod waren schon immer Teil der künstlerischen DNA des gebürtigen Grazers. Hinzu kommt, dass der technologische Fortschritt das Menschsein in absehbarer Zeit komplett auf den Kopf stellen könnte: Wollen wir ewig leben oder lieber sterben? Große Fragen, die der Bildhauer nun in eine „Opera Scultura“ gießt. Im Zentrum steht die Bildhauerei, seine Skulpturen sind Eckpfeiler und Hauptdarsteller, hinzu kommen Musik und Licht. Letzteres ist für ihn eine Erweiterung des Skulpturenbegriffs: „Im Dom im Berg begreife ich das Licht als sehr skulptural. Es kommt in einem festen Strahl, bekommt so eine Materialität. Genauso ist es mit dem Ton, er wandert dank eines Soundsystems rundherum und schließt einen Kreis.“

Bildhauer Manfred Erjautz © S. Rakowitz

Totentanz mit tonalem Feuerwerk

Erjautz schickt seine Protagonistin (Camille Primeau) in vier Akten auf Sinnsuche. Beschwört das Leben, seinen Wert, und trifft den Tod. Während das Libretto von Erjautz stammt, liefert Aubert Crovato den musikalischen Part, Severin Su und Martin Lesjak übernehmen Synthesizer und Vocals, hinzu kommen live weitere Musikerinnen und Musiker. Das Publikum erwartet ein „immersives Erlebnis, aber es ist keine Multimedia-Show“, skizziert Erjautz. Herausfordernd wird die knapp über eine Stunde dauernde Produktion für das Publikum dennoch mehrfach: „Es gibt die Gleichzeitigkeit der Dinge. Man wird wahrscheinlich von Musik, von Darstellung, von Licht, von Skulpturen und den Projektionen überfordert sein.“ Der Totentanz jazzt sich zum tonalen Feuerwerk hoch, die Skelettskulptur mit dem Titel „Blindflug“ hat seinen Auftritt. Ist es ein Botschafter der Vergänglichkeit oder ein Mahner im Sinne von „Memento Mori“, also „Nutze den Tag“? Ein Instant-Menü der Erkenntnis wird nicht serviert, jede Menge Denkanstöße schon, so der Künstler: „Ich kann ja nur als Auslöser fungieren, wenn jemand Fragmente mitnimmt, würde mir das schon reichen.“

Probelauf im temporären Atelier im Palais Attems © Susanne Rakowitz