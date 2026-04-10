Das Jahr 2025 stellte die Feuerwehren im Bezirk Völkermarkt erneut vor zahlreiche Herausforderungen. Die 45 Freiwilligen Feuerwehren sowie zwei Betriebsfeuerwehren bewältigten im Vorjahr insgesamt 1787 Einsätze, davon 1161 technische Einsätze und 626 Brandeinsätze. „Diese Zahlen unterstreichen eindrucksvoll die hohe Einsatzbereitschaft und Professionalität der Feuerwehren im gesamten Bezirk. Insgesamt kann diese Bilanz als durchschnittliches Einsatzjahr betrachtet werden“, bilanziert der Völkermarkter Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel.

Im Vergleich zum Jahr davor mussten die Kameradinnen und Kameraden 2025 insgesamt um 68 Mal mehr ausrücken. Während die Zahl der technischen Einsätze im Vorjahr um 118 Einsätze sank (2024: 1279 technische Einsätze), gab es 2025 um 186 mehr Brandeinsätze als im Jahr davor (2024: 440 Brandeinsätze). „Ein besonderes Schwergewicht bei den Einsätzen lag im abgelaufenen Jahr auf Flur-, Acker- und Waldbränden. Die hochsommerlichen Temperaturen führten dazu, dass die Feuerwehren teilweise im Stundentakt ausrücken mussten“, berichtet Skubel.

Waldbrände im Doppelpack

Nahezu zeitgleich brachen im April des Vorjahres zwei Waldbrände aus – nämlich am Kömmelgupf bei Bleiburg und in St. Nikolai bei Ruden, wohin insgesamt 17 Feuerwehren mit 275 Einsatzkräften alarmiert wurden. 16 Feuerwehren rückten im Juli in die Trögerner Klamm aus, wo im Bereich der Kleinen Koschuta auf 1700 Meter Seehöhe 100 Quadratmeter Wald brannten. Aufgrund der Steilheit musste der Löschangriff von einem Polizeihubschrauber aus vorgenommen werden. Ebenfalls im Juli entwickelte sich in Völkermarkt ein Feldbrand aufgrund des auffrischenden Windes rasch zu einem umfangreicheren Einsatzszenario, bei dem auch ein in der Nähe stehender Traktor in Vollbrand geriet. „Durch rasches Eingreifen, gute Zusammenarbeit und taktisch überlegtes Handeln der Einsatzkräfte konnten diese Brände jedoch meist rasch unter Kontrolle gebracht und größere Schäden verhindert werden“, zieht er Bilanz.

Der Löschangriff wurde mit dem Polizeihubschrauber durchgeführt © BFKDO VK

Zudem hätte man auch wieder gesehen, wie wichtig Rauchmelder sind. „Ich selbst wurde mit meiner Feuerwehr Neuhaus zu einem ausgelösten Heimrauchmelder gerufen, bei dem wir rechtzeitig einschreiten konnten“, sagt er.

Anstieg bei Türöffnungen

Neben den Brandeinsätzen prägten vor allem technische Hilfeleistungen das Einsatzgeschehen. „Ein deutlicher Anstieg ist bei sogenannten Türöffnungen festzustellen. Dabei handelt es sich meist um Einsätze, bei denen Personen im eigenen Wohnbereich einen medizinischen Notfall erleiden und die Feuerwehr gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei rasch Zugang zur Wohnung schaffen muss“, berichtet Skubel. Diese Einsätze würden auch einmal mehr zeigen, wie breit das Aufgabenspektrum der Feuerwehren inzwischen geworden sei und wie professionell die Zusammenarbeit mit allen Einsatzorganisationen funktioniere.