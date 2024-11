Der Völkermarkter Nikolomarkt mit seiner jahrhundertelangen Tradition findet heuer am Sonntag, dem 1. Dezember, und Montag, dem 2. Dezember, statt. Neben den zahlreichen Marktständen laden auch die Völkermarkter Betriebe zum Einkaufssonntag ein. Kunsthandwerk und lokale Spezialitäten warten auf die Besucherinnen und Besucher und auch für eine Kinderbetreuung durch die Kinderfreunde Völkermarkt in der Neuen Burg ist wieder gesorgt. Ab 10 Uhr hat der Nikolomarkt an beiden Markttagen geöffnet, aber bereits ab 8 Uhr kann man das Markt-Frühstück im Plaza, im Café Taupe oder im „lokal“ genießen (Vorreservierung erbeten). Als Höhepunkt am Familiensonntag kommt der Nikolo um 16 Uhr auf den Markt und hat natürlich Sackerln für Kinder im Gepäck. Ab 13 Uhr lädt der Rotary Club Völkermarkt zur Charity-Aktion „Prosciutto und Wein“ ins „Alte Brauhaus“. Zudem gibt es zum zweiten Mal das Wirtschaftszelt, in dem lokale Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren und einen Krippen- und Weihnachtsbasar im Foyer der Neuen Burg. Auch für Live-Musik auf der Bühne am unteren Hauptplatz ist gesorgt.

Am Montag, dem Traditionstag, gibt es nicht nur eine Vielzahl an Marktfieranten, sondern auch den jährlichen Benefiz-Flohmarkt des Rotary Clubs im Stadtturm. Am späten Nachmittag wird die Krampusgruppe „Kullnitzer Bergteifl“ ihre Runden am Hauptplatz drehen. Der Völkermarkter Nikolomarkt hat an beiden Tagen bis 18 Uhr geöffnet.

Völkermarkter Adventzauber © KLZ / Markus Andreas Traussnig

Der Adventzauber am Völkermarkter Hauptplatz wird am Freitag, dem 29. November, um 15 Uhr eröffnet und hat an den vier Adventwochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Es gibt jeden Tag verschiedene Programmpunkte, wie etwa Live-Musik, Zauber- oder Perchtenshows. Die elf Hüttenbetreiber bieten Kunsthandwerk, Maroni, Imkereiprodukte, Weihnachtsgebäck, Heißgetränke und vieles mehr, an.

Jauntaler Advent © Erich Varh-Tropper/KK

An den vier Adventsamstagen (30. November, 7., 14. und 21. Dezember) gibt es im Innenhof des Stifts Eberndorf wieder den Jauntaler Advent, der heuer sein 20-Jahr-Jubiläum feiert. Pro Abend sind rund 26 Aussteller vor Ort. Es gibt eine Bastelstube und ein Engerlpostamt für Kinder, eine Kunstausstellung im Gewölbekeller und an jedem Abend eine Jubiläumsverlosung mit 20 Preisen. Beim ersten Termin am 30. November kommt auch der Nikolo zu Besuch. Bei Schlechtwetter findet der Adventmarkt automatisch am darauffolgenden Sonntag ab 15 Uhr statt.

Lichterpark in der Domäne Lilienberg © Markus Andreas Traussnig

Noch bis zum 22. Dezember kann man jeweils von Donnerstag bis Sonntag den Lichterpark in der Domäne Lilienberg in Tainach besuchen. Ein Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden, Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen 9 Euro Eintritt, Erwachsene 17 Euro, Familien (2 Erwachsene und drei Kinder) 36 Euro. Zeitgleich findet auch der Adventmarkt mit 14 Hütten statt (Eintritt frei).

Christkindlmarkt auf der Petzen © Sarah Fugger

Der Christkindlmarkt auf der Petzen geht heuer am 7., 8., 14. und 21. Dezember über die Bühne. An jedem Termin gibt es musikalische Darbietungen verschiedener Chöre, Glühwein, Kulinarik und kleine Weihnachtsgeschenke, die von den Ausstellern zum Verkauf angeboten werden. Die erste Bergfahrt mit der Kabinenbahn ist ab 11.30 Uhr möglich, um 20 Uhr ist die letzte Talfahrt. Erwachsene zahlen 20 Euro, Jugendliche 15 Euro, Kinder bis elf Jahre fahren gratis.

Patrick Aichwalder am Klopeiner See © Erich Varh-Tropper/KK

Erstmals gibt es heuer „Weihnachten am Klopeiner See“ am Bauernmarktgelände an der Norduferpromenade. Von 6. bis 15. Dezember gibt es täglich verschiedene Programmpunkte, von Tanz und Gesang bis hin zu Kulinarik und Feuershows. Die zehn Hütten laden zum Verweilen ein. Veranstalter ist Patrick Aichwalder von Pawalder Events.