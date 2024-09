Der Nikolomarkt am Völkermarkter Hauptplatz findet heuer wieder an zwei Tagen statt, nämlich am 1. und 2. Dezember. Nach einem kontinuierlichen Besucherrückgang wurde seit dem Vorjahr darüber – unter anderem auch im Gemeinderat – diskutiert, den Nikolomarkt wieder auf einen Tag zu reduzieren. Bis zum Jahr 2007 fand der Markt mit jahrhundertelanger Tradition ausschließlich montags vor dem 6. Dezember statt, danach kam der Sonntag als Familientag dazu. „Wir schauen uns das heuer noch einmal an“, sagt dazu der zuständige Stadtrat für das Marktwesen, Bernhard Sutterlüty (ÖVP), der das Amt erst heuer von seinem Vorgänger Andreas Sneditz übernommen hat.