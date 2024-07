Zu Beginn des neuen Clubjahres Anfang Juli kam es bei den seit 1959 aktiven Völkermarkter Rotariern einmal mehr zum Wechsel an der Spitze. Der 57-jährige Berufsoffizier Oberst Bernd Bergner, Abteilungsleiter beim Militärkommando Kärnten, übernimmt beim rund 40 Mitglieder starken Rotary Club Völkermarkt die Präsidentschaft von Gernot Waldner. Seine Amtszeit fällt in das 100. Jubiläumsjahr des Service-Clubs in Österreich. „1925 wurde der erste Rotary Club in Wien gegründet“, erzählt Bergner.