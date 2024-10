Eine zehnköpfige Fachjury kürte heuer wieder die Gewinnerinnen und Gewinner des Bleiburger Literaturwettbewerbs „Kärnten wortwörtlich/Koroška v besedi“. Insgesamt 75 Texte wurden in den vier Kategorien eingereicht. Die Preisverleihung fand am 26. Oktober im Werner Berg Museum in Bleiburg/Pliberk statt.