Die Kinderspielplätze in der Gemeinde Ruden, die sich in Ruden, Untermitterdorf, St. Martin und Eis befinden, sollen adaptiert und teilweise mit neuen Geräten ausgestattet werden. Einen diesbezüglichen Grundsatzbeschluss haben die Gemeinderätinnen und -räte in ihrer jüngsten Sitzung getroffen. „Die Kinderspielplätze sind in die Jahre gekommen. Wir kaufen noch heuer neue Spielgeräte um 30.000 Euro an, die dann im Frühjahr aufgestellt werden“, erklärt Bürgermeister Rudolf Skorjanz (SPÖ). Eventuell soll es auch einen neuen Spielplatz in Ruden geben.