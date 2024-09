Im Zuge eines Streifendienstes stieß die Bergwacht Kärnten in einer Siedlung in St. Jakob auf eine illegale Mülldeponie. „Jegliche Art von Müll ist dort abgelegt worden. Aufzuzählen was nicht gelagert ist, wäre einfacher, als das, was dort vorzufinden ist“, berichtet Robert Kreuzberger, Bezirksleiter der Bergwacht in Völkermarkt. Neben Bierdosen, Schachteln und Müllsäcken liegt vor dem betroffenen Haus auch Sperrmüll. Bei diesem Vorgehen handle es sich um Ablagerung von Müll und Unrat im Ortsgebiet. „Hier gilt das Kärntner Ortsbildpflegegesetz. Anders wäre es in der freien Landschaft, da tritt dann das Kärntner Naturschutzgesetz in Kraft“, weiß Kreuzberger.