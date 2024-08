„Das ‚Lilienberg‘ wird nach der erfolgreichen Entwicklung der letzten Monate und Jahre einem leichten Facelift unterzogen“, sagt Lilihill-Unternehmenssprecher Alexander Khaelss-Khaelssberg. Aus diesem Grund veranstaltet die Domäne Lilienberg, mit Restaurant-Inhaberin Mirjam Orasch, am 7. und 8. September einen Flohmarkt, direkt am Areal in Tainach. Möbel wie Tische und mehr als 150 Stühle, Geschirr und Dekorationsmaterial werden abgegeben. „Als nachhaltiges Unternehmen ist es der Domäne Lilienberg wichtig, möglichst nichts wegzuwerfen, sondern nicht mehr benötigtem Inventar ein zweites Leben zu geben“, führt Khaelss-Khaelssberg fort.

Von 9 Uhr bis 12 Uhr erwarten alle Besucher des Flohmarkts Erfrischungen, Getränke, Kaffee und Kuchen sowie eine musikalische Begleitung.