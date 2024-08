Das Lichter-Seefest ist nach „See in Flammen“ das zweitgrößte Fest am Klopeiner See. Heuer findet es am Mittwoch, dem 14. August, ab 20 Uhr, statt und wartet mit zwei Höhepunkten auf, die bei freiem Eintritt genossen werden können: Zum einen gibt es eine Lasershow mit Musik, die von der Ostbucht des Klopeiner Sees (Strandbad Bellevue) aus, zu sehen sein wird um 21, 22 und 23 Uhr gezeigt wird. Zum anderen gibt es eine neue Multimediashow im Strandbad Camping Nord, die den See zur Projektionsfläche werden lässt. Diese Show wird um 21.30 Uhr und 22.30 Uhr gezeigt und von der „Dance Industry“ umrahmt. „Vor dem Feiertag rechnen wir mit einem großen Besucherandrang, deshalb haben wir die Shows auf mehrere Standorte und mehrere Uhrzeiten aufgeteilt“, erklärt Leiterin Brigitte Matschnig vom Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See. Projektionen entlang der Promenade und beleuchtete Stege sollen zusätzlich für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Kostenloses Shuttle

Neu ist das kostenlose Mobilitätsangebot, das vom Tourismusverband an diesem Abend angeboten wird. Der Bummelzug und das Seeshuttle sind zwischen 20 und 24 Uhr im Einsatz und bringen Gäste von Haltestelle zu Haltestelle rund um den See. Somit können auch die Lokalitäten um den See gut erreicht werden und die kulinarische Vielfalt genossen werden.