Wie AKV Europa und KSV1870 informieren, wurde über einen Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Günther Lovro aus Bleiburg/Pliberk eröffnet. Der Gastronom betreibt ganzjährig das „Alpe-Adria-Restaurant zum Günther“ am 10.-Oktober-Platz (Hauptplatz) in Bleiburg und seit 1. Mai 2024 in der Sommersaison auch das Strandbad Camping Nord am Klopeiner See.

Die Höhe des Vermögens und der Schulden sind noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Manfred Opetnik aus Völkermarkt bestellt. Forderungen können bis zum 20. August angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 3. September statt.