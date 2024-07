Die Umweltorganisation Greenpeace sucht in Anlehnung an die ORF-Show „Neun Plätze – neun Schätze“ Österreichs neun „Betonschätze“. Den ganzen Juni wurden Menschen in Österreich von Greenpeace dazu aufgerufen, der Organisation Beispiele für Bodenversiegelung zu schicken. Aus allen Einsendungen wurden anhand eines Kriterienkatalogs die fünf schlimmsten Beispiele für Bodenversiegelung pro Bundesland ermittelt.

In Kärnten zählt dazu auch das Fachmarktzentrum in Bleiburg/Pliberk. „Trotz Protesten der Bürgerinnen und Bürgern entsteht hier ein neues Fachmarktzentrum am Ortsrand von Bleiburg. Durch den Neubau auf einer grünen Wiese wird die Zersiedelung und Bodenversiegelung vorangetrieben und die Leerstandsproblematik im Ort verschärft“, ist auf der Homepage der Umweltorganisation zu lesen.

Zwei Betriebe haben bereits auf der Blažej-Wiese eröffnet. Über weitere Ansiedelungen ist noch nichts bekannt. Bauherr der geplanten Betriebsansiedelungen ist die Ames Kappa Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit Geschäftsführer Andreas Messner, ebenfalls Geschäftsführer der Firma MID-Bau.

Weitere Nominierungen

Ebenfalls für den Titel „schlimmster Betonschatz Kärntens“ nominiert sind das LKW-Verteilerzentrum LCAS-Nord (zuvor Alplog Nord), das Fachmarktzentrum „KAUFeinVEZ Villach“ und der Outdoor Pumptrack Drobollach in Villach sowie der Modepark Röther samt Fachmarktzentrum im Süden Klagenfurts.

Das öffentliche Voting endet am 22. Juli. Abstimmen kann man auf der Greenpeace-Homepage. Neben dem Publikumsvoting wird eine Fachjury über die Platzierung der Projekte entscheiden. Die „Preisverleihung“ findet am 30. Juli im Museumsquartier in Wien statt.