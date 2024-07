Mit einer großen Party feierte das Familienunternehmen Dekoster aus Eberndorf/Dobrla vas mit den Geschäftsführern Andrea und Arnold Toplitsch das 25-jährige Firmenjubiläum. Mehr als hundert Beraterinnen waren eingeladen. „Unseren Edelstahl und Silberschmuck verkaufen rund 500 selbstständige Vertriebspartnerinnen in Österreich und Deutschland nebst 25 Mitarbeitern in der Zentrale in Eberndorf“, sagte Arnold Toplitsch, der seinen Schmuck-Direktvertrieb in Gösselsdorf auf zehn Quadratmetern gestartet hat. „Wir haben hier im Rutar-Haus nun 1300 Quadratmeter modernst ausgestattete Firmenräume zur Verfügung“, berichtet der Geschäftsmann, der mit seinen Mitarbeitern jährlich rund 20 000 Kunden betreut. Hinter dem großen Erfolg von Dekoster stehe ein Direktvertrieb mit Beraterinnen, die Freunde und Bekannte zu Schmuckpartys einladen und Bestellungen entgegennehmen.

Von Manufakturen bis Südostasien

Gefertigt werden die Kollektionen aus Silber und Edelstahl in Manufakturen von Italien über Amerika bis Südostasien. Die Idee, ein Schmuckunternehmen zu gründen, wurde vom Ehepaar bei einer Reise nach Bali geboren. „Unsere Leidenschaft für Schmuck erweckten die Silberschmiede von Celuk“, berichtet Andrea Toplitsch, deren Ziel es immer war, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das dem modernen Frauenbild entspricht. „Viele Vertriebspartnerinnen sind von Anfang an dabei und benutzen für ihre Kontakte auch Messenger Dienste wie WhatsApp oder Telegram“, berichtet sie. Während der Pandemie habe sich das Unternehmen auf Online-Schmuckpartys spezialisiert und hätte so überleben können.

2014 erfolgte die Expansion des Unternehmens in das deutsche Freilassing, wo auch ein Servicestandort aufgebaut wurde. Schmuckkoffer mit großem Warenwert seien im Umlauf. Andrea Toplitsch freut sich, dass bisher noch kein Schmuckkoffer verloren gegangen sei.