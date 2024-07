Im Vorjahr hat im Ortsgebiet von Völkermarkt die etappenweise Sanierung der B70 Packer Straße zwischen den Kreisverkehren auf Höhe der Firma Laschkolnig und der ehemaligen „Isaak“-Kreuzung gestartet. „Die B70 wird vor allem von vielen Pendlern genutzt, weshalb wir insgesamt über eine halbe Million Euro in Sanierungsmaßnahmen investieren“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Im Vorjahr sind 280.000 Euro aus dem Straßenbaureferat in die Sanierung des Kreisverkehrs „Laschkolnig“ geflossen, jetzt am 10. Juli beginnen die Arbeiten zwischen dem Kreisverkehr „Isaak“ und der Shell-Tankstelle, die weitere 300.000 Euro kosten. Erneuert werden die Fahrbahn sowie der Kreisverkehr selbst, außerdem werden die Ausfahrten des Kreisverkehrs saniert.

Die Pflasterung am Innenkreis des Kreisverkehrs wird zur Gänze entfernt und durch eine 13 Zentimeter starke Asphaltschicht ersetzt. Auf der B70 selbst sowie den Kreisverkehrsästen wird die Asphaltdeckschichte abgefräst und darunterliegende schadhafte Stellen werden mittels Plomben saniert. Danach wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Während der Bauarbeiten wird eine halbseitige Sperre eingerichtet, zu Stoßzeiten wird der Verkehr händisch geregelt. Die Haupt-Asphaltierungsarbeiten werden wochenends stattfinden, um die Behinderungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich Mitte August abgeschlossen.