Udo Jürgens, Eros Ramazzotti und Chris de Burgh waren dabei, als die Starnacht am Wörthersee im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben wurde, damals fand sie noch in Pörtschach statt. Und auch der gebürtige Griffner Austropop-Sänger Peter Karpf, der in Klagenfurt lebt, stand damals auf der Bühne. „Ich durfte die Geburtsstunde der Starnacht im Jahr 2000 miterleben und es war ein aufregender Moment. Mit dabei zu sein und die Bühne mit internationalen Musikgrößen zu teilen, war eine ganz neue Erfahrung für mich“, blickt Karpf zurück, der damals mit dem Duo „Karpf & Polainer“ bei der Starnacht im Vorprogramm am Start war.

Am 12. und 13. Juli wird wieder gefeiert, denn die beliebte Show am Wörthersee feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bei der Jubiläumsauflage ist auch Peter Karpf wieder mit dabei: „Heuer stehe ich mit meiner Band auf der Bühne. Wir werden unsere stimmungsvollen Lieder auspacken und den Moment in der Arena genießen und das Publikum auf den großen Jubiläumsabend einstimmen.“

Peter Karpf auf der Bühne © Peter Karpf

Auch die neue Single „Ruck amol zuaba“ wird gespielt. „Es geht darum, zusammen zu rücken und einander wieder näher zu kommen und ein ‚Wir-Gefühl‘ zu beschwören, so wie bei der ‚Starnacht‘, wo sich Menschen nahe fühlen und mit ihren Gefühlen und Emotionen ein Stück gemeinsam durchs Leben navigieren“, erklärt der 61-Jährige und fügt hinzu: „Ich bin überzeugt, dass sich meine Erinnerungen an die erste Starnacht heuer widerspiegeln werden und dass es an diesem Abend viele musikalische Highlights und viel Gemeinschaftssinn und Freude unter den Menschen im Publikum geben wird.“