Zum Pächterwechsel kommt es an der Eni-Tankstelle mit angeschlossenem Restaurant und Shop in Bad Eisenkappel/Železna Kapla. Ende Juni verabschiedete sich die bisherige Pächterin Michaela Korotaj (27), die sich beruflich neu orientieren wird. Am 6. Juli eröffnet nun die gebürtige Slowenin Andreja Krevzelj-Staudekar den Betrieb neu. „Das hat sich durch Zufall ergeben“, erzählt die 46-Jährige aus Ravne an Koroškem, die seit 2012 in Österreich lebt.

Die neue Pächterin, die ein abgeschlossenes Jura-Studium in der Tasche hat, ist seit sieben Jahren in der Gastronomie tätig. „Ich bin gerne unter den Leuten, deshalb bereitet mir die Gastronomie Freude“, sagt sie. Unterstützt werde die Mutter einer Tochter (19) und eines Sohnes (24) von der Frau ihres Cousins und dessen Schwester aus Kühnsdorf. Ihren Gästen werde Krevzelj-Staudekar, die selbst gerne kocht, „eine Mischung aus Kärntner und slowenischer Küche“ auftischen. „Bei uns wird es zu Mittag täglich eine warme Mahlzeit geben, zum Beispiel Gulasch oder Spaghetti Bolognese“, berichtet die neue Pächterin, die an einem Tag am Wochenende auch Spezialitäten wie Ćevapčići oder Calamari aus der kleinen Grillhütte anbieten wird.

Nur mehr Kartenzahlung

Geöffnet hat der Betrieb während den Sommermonaten von Montag bis Samstag von 6 bis 21 Uhr und am Sonntag von 7 bis 19 Uhr. „Ab Herbst wird es wahrscheinlich einen Ruhetag geben, da dann nicht mehr so viele Touristen unterwegs sind“, kündigt sie an. Tanken ist übrigens ab sofort nur mehr mit Selbstbedienung und Kartenzahlung täglich zwischen 5 und 22 Uhr möglich. „Am 7. Juli gibt es um die Mittagszeit eine kleine Eröffnungsparty mit einem Musikanten aus Slowenien“, lädt Krevzelj-Staudekar ein.