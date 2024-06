Was die Spatzen bereits länger vom Völkermarkter Rathaus gepfiffen haben, ist seit der Fraktionssitzung der ÖVP am 26. Juni offiziell: Gemeinderat Bernhard Sutterlüty (ÖVP) „erbt“ nach einstimmiger Wahl den Stadtratssitz des zurückgetretenen ÖVP-Mandatars Andreas Sneditz. Der frühere Berufsoffizier, der seit 2. Mai den Inneren Dienst in der Stadtgemeinde St. Andrä leitet, wolle sich in den kommenden Monaten „intensiv“ in seinen neuen Job einarbeiten. Außerdem hätten den 39-Jährigen anonyme Briefe, die gegen ihn und seine Familie gerichtet waren, belastet. „Ich möchte aber auch wieder mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen, insbesondere an den Wochenenden und an den Feiertagen“, begründete der verheiratete Vater zweier Söhne im Pflichtschulalter, der jedoch sein Gemeinderatsmandat in Völkermarkt weiterhin ausüben werde, seinen Rücktritt Anfang Juni.