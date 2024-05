Nach den Jahren 2018 und 2023 kehrt das Streetdance Austrian Open zum dritten Mal am 1. und 2. Juni in die JUFA-Arena in Bleiburg zurück. In den unterschiedlichen Streetdance-Disziplinen, zu denen unter anderem Hip Hop, Modern und Showdance zählen, treten um die 1200 Teilnehmer aus Österreich sowie aus der Slowakei, Slowenien und Tschechien an. „Wir haben in diesem Jahr um die 600 Starter, wobei eine Gruppe als ein Starter zählt. Unter den Teilnehmern sind jegliche Altersklassen vertreten. Das fängt schon bei fünf Jahren an und nach oben hin gibt es keine Grenze“, erklärt Mathias Kunauer, der zusammen mit seiner Schwester Valentina das Tanzstudio Kunauer leitet und Veranstalter des Events in Bleiburg ist. Die Streetdance Austrian Open bieten den Tänzern Österreichs, sich einem breiten Publikum zu präsentieren und eine professionelle Bewertung für ihre Leistungen zu erhalten.