Nachhaltige Schäden haben die sommerlichen Hochwasser im Jahr 2023 bei der Kärntner Sparkasse Eberndorf hinterlassen. Nach anfänglichen Bemühungen, die Schäden neben dem Filialbetrieb zu beheben, musste Mitte Dezember 2023 die Filiale vorübergehend geschlossen werden. Eine Wiedereröffnung war im Jänner angepeilt, doch nun teilte die Sparkasse in einer Aussendung mit, dass die Schäden größer als erwartet sind und die Sanierung „deutlich länger“ dauern wird, als ursprünglich angenommen.

Michael Koren, Vorstandsdirektor Kärntner Sparkasse AG © Kärntner Sparkasse / Daniel Waschnig

„Für unsere Kundinnen und Kunden und für unser Team in Eberndorf ist das eine äußerst unangenehme Situation. Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit unserer Vermieterin mit Hochdruck an der bestmöglichen Lösung, um schnellstmöglich wieder alle gewohnten Services vor Ort in Eberndorf anbieten zu können“, so Kärntner Sparkasse Retail-Vorstand Michael Koren, der die Angelegenheit zur Chefsache erklärt hat. Bis zur Fertigstellung der Ausweichfiliale können Kundinnen und Kunden auf die Filialen Völkermarkt und Bleiburg ausweichen.