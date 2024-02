Der kurze heurige Fasching steuert auf sein Finale zu. Dementsprechend viele Veranstaltungen gibt es an diesem und dem nächsten Wochenende im Bezirk Völkermarkt auch für Groß und Klein. Die wirksamsten Publikumsmagneten sind wohl jedes Jahr die großen Faschingsumzüge. Und hier gibt es heuer eine „Wiederauferstehung“ zu vermelden, denn in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas gibt es heuer zwei Faschingsumzüge. Nach einer Pause von über 20 Jahren organisiert Sigibert Oparjan mit den örtlichen Vereinen am Faschingssonntag, dem 11. Februar, in Kühnsdorf einen Umzug. „Es haben sich bereits 25 Gruppen mit insgesamt 300 Teilnehmern angemeldet“, freut sich Oparjan, der weitere Anmeldungen noch gerne entgegennimmt (Details siehe Info-Box). Die Strecke führt vom Fernando-Colazzo-Platz (ehemaliger Country Market) zum alten Bahnhof in Kühnsdorf und wieder retour. Anschließend wird am Platz gefeiert und es gibt eine Maskenprämierung. „Auch die umliegenden Gasthäuser werden an diesem Tag geöffnet haben“, ergänzt der Organisator.

Faschingsumzug 2023 in Eberndorf © KK

Am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, findet dann der Eberndorfer Faschingsumzug, organisiert von der Marktgemeinschaft Eberndorf um Obmann Martin Jegart, statt. Start ist um 13.13 Uhr beim Rutar-Parkplatz, die Strecke führt die Teilnehmer hinauf zum Kirchplatz. Es gibt wieder 1500 Gratis-Krapfen und eine Prämierung der besten Gruppen. Auf dem Kirchplatz wird für die Teilnehmer auch kulinarisch gesorgt werden.

Zwei Umzüge in Völkermarkt

In der Bezirksstadt Völkermarkt geht der große Umzug wieder am Faschingsdienstag über die Bühne und führt von der Wirtschaftskammer über die Klagenfurter Straße auf den Hauptplatz, wo die Gastronomen mit Krapfen und Getränken auf die Schaulustigen warten. Die teilnehmenden Gruppen werden auch von einer Jury bewertet. Zu gewinnen gibt es Gutscheine (480 Euro für den ersten Platz, 385 Euro für den zweiten und 290 Euro für den dritten Platz) und alle aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) auf ein Essen und ein Getränk eingeladen. Wer sich noch anmelden möchte, kann dies bei der Stadtgemeinde tun (Details siehe Info-Box).

Bereits am Faschingssonntag findet der zweite Umzug im Gemeindegebiet von Völkermarkt statt. Die Faschingsgruppe der Dorfgemeinschaft Haimburg lädt zum Faschingsumzug mit Start bei der Volksschule und Ziel beim Gasthaus Kilian, das an diesem Tag auch geöffnet hat. Eine Anmeldung von Wagen oder Fußgruppen ist vorab nicht notwendig, die Veranstalter haben aber heuer erstmals ein Motto ausgegeben. „Das Thema lautet Mittelalter. Wir freuen uns auf viele Mägde, Prinzen und Prinzessinnen oder Ritter sowie maskierte Narren“, sagt Dorfgemeinschaftsobmann Alois More.

Faschingsumzug der Feuerwehr

In der Gemeinde Ruden veranstaltet die Feuerwehr Untermitterdorf wieder den Faschingsumzug. Treffpunkt ist am Faschingssamstag um 13 Uhr beim ehemaligen Bahnhof Eis/Ruden, die Strecke führt dann über St. Radegund bis zum Rüsthaus in Untermitterdorf, wo gemeinsam gefeiert wird. „Man kann einfach vorbeikommen, es ist keine Anmeldung nötig“, erklärt Kommandant Robert Opetnik. Für die kleinen Narren gibt es dann beim Rüsthaus kostenlos ein Getränk und eine Wurst.

Und schließlich gibt es am Faschingsdienstag auch in Griffen einen Faschingsumzug, der ab 14 Uhr durch den Ortskern führt. Eine Anmeldung ist auch hier vorab nicht notwendig. „Unsere heimischen Gastronomen sorgen dort für das leibliche Wohl“, sagt Obmann Stefan Friesser von der Griffener Faschingsorganisationsrunde (G.F.O.R.).