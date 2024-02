Mit 68 Einzelstartern auf Skiern oder Snowboards und neun Gruppen mit ihren Spezialgefährten freuen sich die Mitglieder des Freestyle-Clubs Petzen (FSC) um Obmann Sebastian Prutej über so viele Anmeldungen wie noch nie. Sie werden am 3. Februar bei der 9. Auflage von „Slide & Ride“ am Fuße der Petzen versuchen, möglichst ohne nass zu werden, über das mit eiskaltem Wasser gefüllte Becken zu gleiten. Die Veranstalter erwarten sich heuer wieder um die 3000 Besucherinnen und Besucher, die die Teilnehmenden anfeuern und anschließend feiern werden. Während der Eintritt zum Waterslide-Contest (Beginn um etwa 17.30 Uhr) für jeden frei ist, sind die 2000 Tickets für die After-Show-Party im beheizten Zelt bereits ausverkauft. Mehr als zehn DJs werden dort im Laufe der Nacht für Stimmung sorgen. „Wer kein Ticket mehr bekommen hat, kann aber im kleineren Apres-Ski-Zelt ,Petzen Stadl‘ bei freiem Eintritt feiern“, ergänzt Prutej.

Mit dem Bus zum Bewerb

Von den insgesamt 90 FSC-Mitgliedern sind 20 in die Organisation des „Slide & Ride“-Bewerbs involviert. Das Wettbewerbsareal befindet sich am Fuße des Übungshangs der Petzen Bergbahnen, oberhalb des ersten Schotterparkplatzes. Die Anreise zum „Slide & Ride“ kann von Klagenfurt, Völkermarkt, Wolfsberg und St. Paul auch mit dem Bus erfolgen (einfache Fahrt, je nach Zustiegsstelle zwischen 5 und 15 Euro). Rückfahrten gibt es um 2 und um 4 Uhr früh und kosten 15 Euro. Alle Details zum Event gibt es unter www.slideandride.at.