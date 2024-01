Mit Ski, Tourenski, Rodeln oder Schneeschuhen sind derzeit viele Menschen in Kärntens Skigebieten unterwegs. Dazu gibt es auch unterschiedliche Skipässe und -karten, die nicht in jedem Skigebiet gleich gehandhabt werden. So sind etwa die Petzen Bergbahnen Teil des Kärntner Skipasses. „Ein Bekannter von mir besitzt diesen Kärntner Skipass, musste als Skitourengeher aber trotzdem extra bezahlen. In anderen Skigebieten ist das nicht so. Warum macht es auf der Petzen einen Unterschied, ob man Skifahrer oder Tourenskigeher ist?“, ärgert sich Leser Erwin Harrisch aus Eberndorf/Dobrla vas. Das erklärt Barbara Romen von den Petzen Bergbahnen: „Es stimmt, trotz Kärntner Skipass müssen bei uns Skitourengeher ein Fairplay-Ticket um 10 Euro erwerben. Es ist für uns nicht anders lösbar, da unser System Skifahrer nicht von Tourengehern unterscheiden kann.“ Als Alternative gäbe es die Winter Kärnten Card, für die es ein eigenes Lesegerät gibt: „Hier ist das Skitourengehen einmal täglich kostenfrei inkludiert.“