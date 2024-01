Seit dem Jahr 2005 spannt sich die neue „Jörg Haider Brücke“, die Ruden und Bleiburg/Pliberk verbindet, über die Drau. In ihrem Schatten, weit darunter, droht die historische Eisenbrücke, die im Jahr 1896 von Kaiser Franz Josef in Auftrag gegeben worden ist, den „Bach hinunterzugehen“. Während eine in Aussicht gestellte Sanierung seit Jahren hin- und hergeschoben wird, fressen sich Rost und zunehmender Verfall durch das Eisengestänge. Weil ein Überschreiten der Brücke mittlerweile lebensgefährlich wäre, ist sie seit dem Jahr 2015 auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt.