„Ich möchte nicht sterben. Du möchtest nicht sterben. Wir möchten nicht sterben. Das ist die Angst vorm Tod.“ Was Patrick Wagner, Helen Henfling und Sol Astolfi der Berliner Band Gewalt im Kulturhofkeller aus sich herauspressten, war rohe Energie, brutal serviert. Der Song „Guter Junge/ Böser Junge“ steht beispielhaft für eine Band, die bis zum Anschlag kompromisslos ist und sich konsequent dem Mainstream entzieht.

In Trance gespielt

Patrick Wagner spielte sich fast in Trance. Das weiße Hemd mit aufgemalter, roter Schleife war in der Sekunde durchgeschwitzt. Er schrie, warf sich auf den Boden und kämpfte mit Dämonen und guten Geistern. Das war die von der Band selbst betitelte German Wut Wave: ein Orkan an Gitarrenläufen, in die Welt geworfene Kritik am System und das alles in Kombination mit elektronischen Unterstützern wie der Drum-Machine LinnDrum, dem vierten Bandmitglied. Als Opener drückte Wagner den viel zu wenigen Besuchern und Besucherinnen „Trans“ ins Gehör: „Ich hab mich selbst erschaffen. Ich bin Trans.“ Ein wuchtiger Song über Geschlechteridentität. Die Band machte es sich nicht leicht und forderte vom Publikum ebensolche Ekstase ein: „Wer jetzt nicht tanzt, hat nicht gelebt“, sagt Patrick Wagner, Mastermind einer Band, die zu den kompromisslosesten Stimmen der deutschsprachigen Musik gehört. Zugabe gab es keine: „Gewalt spielt nie eine Zugabe, sonst wären wir ja Wanda.“

Kärntner Underground: Die Black Finger Tips als Vorband von Gewalt © Andreas Kanatschnig

Als Vorband Black Finger Tips

Als Vorband heizte die Kärntner Punk-Band Black Finger Tips ein. Keine hätte besser gepasst. Patrick Wagner hatte sich da schon unters Publikum gemischt und kommentierte: „Wahnsinn, wie das auf einen Note gesungen ist.“ Elmar Glanzer (Vocals), Peter Schaflechner (Gitarre), Michael Terkl (Drums) und Daniel Schober (Bass) schnitten mit ihrem Stanley-Messer-Garagen-Punk durch die Nacht. Kärntner Underground traf Berliner Underground. Eine harte Mischung in einer lauen Kärntner Frühlingsnacht.