Was vor 13 Jahren als lose Idee begann, hat sich mittlerweile zu einem echten Herzensprojekt an der zweisprachigen Volksschule in Lind ob Velden/Lipa ob Vrbi entwickelt. Initiiert wurde das Konzept der Leseomas und Leseopas 2013 vom ehemaligen Schulleiter Christian Zeichen. Seine Motivation entsprang jahrelanger Erfahrung: „Ich war 20 Jahre lang an einer sehr kleinen Schule im Bodental und habe dort gelernt, wie wichtig es ist, im Dorf mit den Menschen zusammenzuarbeiten und besonders mit der älteren Generation“, erzählt er.

„Das Telefon stand nicht mehr still“

Auch in Lind ob Velden, wo er insgesamt 22 Jahre lang tätig war, wollte er diesen Weg gehen. Gemeinsam mit den Lehrkräften entstand die Idee, Pensionistinnen und Pensionisten aktiv in den Schulalltag einzubinden. „Es gibt so viele ältere Menschen, die plötzlich ohne Aufgabe sind. Die Idee war, warum sollen sie nicht zu uns kommen und etwas Sinnvolles tun?“, erinnert sich Zeichen.

Christian Zeichen war 22 Jahre lang an der VS Lind ob Velden tätig © KK

Die Resonanz übertraf alle Erwartungen. Nach einem Aufruf in den Kärntner Medien meldeten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Interessenten und Interessentinnen. „Am nächsten Tag mussten wir eine Lehrerin abstellen, die nur noch telefonierte“, erzählt er. Rund 60 Leseomas und -opas bildeten bald einen ersten Pool. So wurde aus der Idee ein Projekt, das bis heute aufrecht geblieben ist – mit gemeinsamen Aktivitäten, Ausflügen und natürlich dem wöchentlichen Vorlesen.

Heute koordiniert die Lehrerin und Bibliothekarin in Ausbildung, Brigitte Chyba die Organisation. Aktuell engagieren sich sieben Leseomas und ein Leseopa regelmäßig an der Schule. „Der Bedarf ist aber noch lange nicht gedeckt“, sagt sie. Besonders gefragt sind Vorleserinnen und Vorleser, die auch Slowenisch, Englisch oder Italienisch beherrschen.

„Ich wollte etwas zurückgeben“

Zwei der engagierten Leseomas sind Renate Klau aus Villach und Eveline Schwarz aus Selpritsch. Seit zwei Jahren besuchen sie wöchentlich „ihre“ Klassen. „Wie die Jungfrau zum Kind“, beschreibt Klau lachend ihren Einstieg. Bei einem Ausflug wurde sie von Christian Zeichen angesprochen. Schwarz hingegen wurde bei einem Schulvortrag von Brigitte Chyba auf das Projekt aufmerksam gemacht.

Den Leseomas Eveline Schwarz (links) und Renate Klau (rechts) bereitet ihr Ehrenamt viel Freude © Markus Traussnig

Beide waren sofort begeistert. „Ich habe mich sehr gefreut, gefragt zu werden. Vor allem, weil ich keine eigenen Enkelkinder habe“, erzählt Schwarz. Klau ergänzt: „Ich hatte in meinem Leben so viel Glück. Im Alter hatte ich das Gefühl, ich möchte etwas zurückgeben.“

Für beide ist die Tätigkeit weit mehr als ein Ehrenamt. „Es bringt mir unglaublich viel Freude“, so Schwarz. Sie beschäftigt sich seit sie eine Leseoma ist, intensiv mit Kinderliteratur, recherchiert neue Bücher und lässt sich in Büchereien inspirieren. Auch Klau bereitete sich sorgfältig vor: „Ich habe die Nachbarskinder zum Pasta essen eingeladen und sie gefragt, welche Bücher gut ankommen.“

Dabei sind die Leseomas keineswegs auf sich allein gestellt. Die Auswahl der Bücher erfolgt in enger Abstimmung mit den Lehrkräften, oft orientiert an Wochenthemen oder besonderen Anlässen wie dem Welttierschutztag.

Freude am Lesen - auf beiden Seiten

Doch was die Kinder dabei lernen, geht weit über das Lesen hinaus: „Es ist auch das Zusammensein mit einer anderen Generation“, betont Schulleiterin Elvira Sabotnik. Die Leseomas und der Leseopa sind längst ein fester Bestandteil des Schullebens und werden zu vielen gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.

Schulleiterin Elvira Sabotnik (links) mit Leseoma-Organisatorin Brigitte Chyba © Markus Traussnig

Und auch die Vorleserinnen selbst profitieren: „Diese unverfälschte, pure Freude der Kinder ist etwas ganz Besonderes“, sagt Schwarz. Gleichzeitig unterstreicht sie die Bedeutung des Vorlesens: „Kinder müssen lernen, Zusammenhänge zu verstehen und sinnerfassend zu lesen.“

Klau ergänzt: „Zuhören zu lernen und den Wortschatz zu erweitern – das sind unschätzbare Fähigkeiten.“ Die Wirkung sei für beide spürbar: „Nach dem Vorlesen sind die Kinder freudig, glücklich und zufrieden, das macht uns genauso glücklich.“

Solange es ihnen noch möglich ist, „die Augen mitmachen und wir mit dem Auto fahren können“, wollen sie weitermachen.

In den digitalen Medien sehen weder die Lehrerinnen, noch die Omas oder die Schulleiterin eine Konkurrenz zum Buch: „Bücher spielen nach wie vor eine große Rolle.“ Und Sabotnik bringt es auf den Punkt: „Durch die Leseomas wird das Lesen emotional verankert und das vergessen die Kinder nie mehr.“