Leise hat sich ein Leben voll Verantwortung und Zugewandtheit verabschiedet. Mit Oberstudienrat Heinz Karnel verliert Rosegg eine prägende Persönlichkeit des öffentlichen und schulischen Lebens. Er verstarb am Karsamstag nach kurzer schwerer Krankheit.

Bildung und Naturschutz waren ihm wichtig

Heinz Karnel prägte über Jahrzehnte hinweg als Lehrer und später als Direktor die Volksschule Rosegg, an der er von 1980 bis 2009 tätig war und 23 Jahre lang die Leitung innehatte. Generationen von Kindern erinnern sich bis heute an seine Verlässlichkeit und seine klare Haltung. Auch in der Gemeindepolitik übernahm er Verantwortung, zunächst von 1979 bis 1988 als Ersatzmitglied, anschließend bis 1991 als Gemeinderat und Gemeindevorstand. Als Obmann des Umweltausschusses setzte er sich mit Nachdruck für Natur- und Bildungsanliegen ein und engagierte sich darüber hinaus in Vereinen der Kultur- und Heimatpflege. Sein Wirken hinterließ damit weit über die Schule hinaus bleibende Spuren in der Gemeinde.

Roseggs Bürgermeister Franz Richau erinnert sich: „Heinz Karnel hat die Gemeinde mit Umsicht und Herz geprägt und bleibt vielen als verlässlicher Wegbegleiter in Erinnerung.“ Auch die Zeit nach der Tschernobyl-Katastrophe ist ihm noch präsent, als Karnel im großen Gemüsegarten neben der Gemeindewohnung, in der er lebte, die Erde eigenhändig bis zu einem halben Meter abtrug und durch neue ersetzte. Neben der Natur und der Kultur waren ihm seine Kinder das Wichtigste.

Die Verabschiedung mit Gottesdienst und anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 24. April um 15 Uhr im Friedensforst Sternberg statt. Alle, die Abschied nehmen möchten sind eingeladen. Von Blumenspenden wird abgesehen.