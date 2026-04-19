Ein alarmierendes Bild zeichnet ein aktueller Bericht des Stadtrechnungshofes über die „Beteiligungsverwaltung Campingbad Ossiacher See GmbH“. Von „schleppender und unvollständiger Lieferung und Bereitstellung von Prüfgrundlagen“, einer Auszahlung der Stadt in der Höhe von 1,3 Millionen Euro ohne Beschluss der zuständigen Gremien und „Kompetenzüberschreitung des Geschäftsführers“ ist dort unter anderem zu lesen.

Seit 1960 betreibt die Campingbad Ossiacher See GmbH (CBO GmbH) das Strandbad Annenheim (campingbeach) am Ossiacher See. Die Stadt Villach hält heute 90 Prozent der Anteile, die Gemeinde Treffen zehn Prozent. Im Mai 2025 kündigte der Stadtrechnungshof eine Strukturprüfung der Beteiligungsverwaltung an, bei der auch die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre mitbetrachtet wurden.

Die Prüfungsergebnisse zeigen unter anderem auf, dass es zu einer Baukostenüberschreitung und (unverschuldeten) Bauverzögerungen kam, wodurch eine Zwischenfinanzierung nötig wurde. Hier sprang die Stadt ein. Für die Auszahlung der Stadt an die CBO GmbH in der Höhe von 1,3 Millionen Euro fehlten jedoch die eigentlich nötigen Beschlüsse. Im Zusammenhang mit der Baukostenüberschreitung ist es laut Bericht zu „eigenmächtigen Handlungen des Geschäftsführers ohne Zustimmung des AR (Aufsichtsrat, Anm.) gekommen.“ Im rund 60 Seiten starken Bericht wird immer wieder von fehlenden Unterlagen geschrieben, die als Grundlage für die Prüfung eigentlich Voraussetzung seien.

Fehlender Beschluss wird nachgeholt

Welche Konsequenzen zieht die Stadt nun aus den im Bericht festgehaltenen Schlüssen des Stadtrechnungshofes? „Die fehlende Beschlussfassung der Zwischenfinanzierung durch die Stadt Villach wird in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende April nachgeholt. Das bestehende interne Kontrollsystem wurde geprüft und es wurden Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet“, heißt es auf Nachfrage aus der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Eine von der GmbH in Auftrag gegebene externe Wirtschaftsprüfung sei außerdem zu einem positiven Urteil betreffend den Rechnungsabschluss 2024 gekommen.

„Fehlende Protokolle des SPÖ-dominierten Aufsichtsrates, Auskunftsverweigerung gegenüber dem Stadtrechnungshof, Zahlungen in Millionenhöhe ohne Beschlüsse und wieder einmal schweigt sich der zuständige Bürgermeister Albel aus. Wir würden uns wünschen, dass neben dem eigenen Social-Media-Kanal auch die Verantwortung als Finanzreferent ernst genommen wird“, sagt Gerald Dobernig (Erde), Obmann des Kontrollausschusses zur Causa.