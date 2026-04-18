Rund 200 Jugendliche bekamen am vergangenen Mittwoch, 15. April, am Gelände des Technologieparks Villach einen praxisnahen Einblick in ihre berufliche Zukunft. Das Berufsorientierungsprojekt „future jobs (campus)“ richtete sich an Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe aus dem Gymnasium St. Martin, dem Peraugymnasium sowie der International School Carinthia (ISC).

Einblick in die eigenen Zukunftschancen

Nach einer gemeinsamen Begrüßung im Audimax der FH Kärnten startete das Programm mit einem Impulsreferat aus der Praxis. Im Anschluss erkundeten die Jugendlichen in Kleingruppen den Campus und nahmen an vier Workshops teil. Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen vermittelten Einblicke in Berufsfelder aus Technik, Forschung und Entwicklung. Ergänzend wurden Themen wie Gesundheit und Pflege sowie Klimaschutz behandelt.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der „Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten“ (BBOK). Auftraggeber und Finanzier der BBOK sind das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten, das Land Kärnten und die Industriellenvereinigung Kärnten (IV). Die Stadt Villach unterstützt das Projekt mit der Übernahme der Buskosten.

Ziel ist es, Perspektiven in der Region sichtbar zu machen und konkrete Ausbildungswege aufzuzeigen. Insgesamt beteiligten sich 15 Partner aus Wirtschaft, Forschung und Bildung. Neu waren zusätzliche Workshopanbieter sowie Schülerteams, die vor Ort Reportagen erstellten und so selbst journalistische Erfahrung sammelten.