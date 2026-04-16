Der Wirtschaftsstandort Villach verliert eine zentrale Forschungseinheit. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wird das Imerys Technology Center Austria geschlossen, bestätigt Imerys Villach Geschäftsführer Harald Angerer. Rund 40 Ingenieurinnen und Ingenieure und Technikerinnen und Techniker waren dort zuletzt in Forschung und Entwicklung tätig.

Preisdruck und Konkurrenz aus China

Das Forschungszentrum war über 22 Jahre ein zentraler Ort für die Entwicklung geschmolzener oxidischer Rohstoffe. Nun fällt es einem Sparprogramm zum Opfer. „Diese schwierige Entscheidung ist eine wichtige Maßnahme im Rahmen unseres Kosten- und Effizienzverbesserungsprogrammes“, erklärt Angerer. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Als Gründe nennt er deutlich gestiegene Kosten am Standort Österreich sowie starken internationalen Konkurrenzdruck, etwa aus China im Schmelzkorund-Sektor.

Konkrete Zahlen zu Kündigungen werden vom Unternehmen nicht genannt. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind wir nicht in der Lage, weitere Details zu Mitarbeiterzahlen, Auswirkungen auf Abteilungen oder zusätzliche standortbezogene Überlegungen bekannt zu geben,“ erklärt Angerer. Laut Informationen der Kleinen Zeitung soll es sich um Kündigungen im niedrigen zweistelligen Bereich handeln.

Aus dem Treibacher Werk wurde Imerys

Der Standort Villach ist Teil des internationalen Konzerns Imerys, der 1880 als „Imétal“ gegründet wurde und weltweit etwa 12.500 Mitarbeitende beschäftigt. In Villach selbst arbeiten rund 300 Menschen in Produktion, Verwaltung und Forschung. Die Wurzeln reichen bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück, als im damaligen Treibacher Werk mit der Herstellung von Elektrokorund begonnen wurde. 1994 wurde der Betrieb eigenständig, im Jahr 2000 folgte die Übernahme durch Imerys.