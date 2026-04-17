Das Freibad in Wernberg bleibt auch heuer ein Anziehungspunkt für Einheimische sowie Urlauberinnen und Urlauber auf der Suche nach Abkühlung. Die Anlage in Föderlach bietet auf rund 8000 Quadratmetern Wasserfläche großzügigen Raum für Erholung und das weiterhin bei freiem Eintritt. Gäste, die mit dem Pkw anreisen, könnten jedoch noch heuer zur Kasse gebeten werden.

Das 1977 eröffnete Freibad zählt zu den letzten Anlagen im Bezirk, bei denen das Parken bislang kostenlos ist. Angesichts steigender Kosten rückt ein Parkraumbewirtschaftsungs-Modell in den Fokus der Gemeindepolitik. Der Betrieb des Bades verursacht jährlich Kosten von rund 50.000 Euro. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch wurde deshalb ein Grundsatzbeschluss zur Einführung von Parkgebühren und die technische Umsetzung gefasst. Darüber debattiert wurde bereits vergangenes Jahr.

Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ): „Aktuell werden technische Möglichkeiten zur Parkraumüberwachung geprüft.“ © KK/Gemeinde Wernberg

Gemeindevorstand ist am Zug

Der Gemeindevorstand ist nun beauftragt, ein konkretes Modell auszuarbeiten und zur Umsetzung auszuschreiben. Details dazu werden in den nächsten Wochen besprochen. Es könnte eine Lösung mit Kameras geben, wie man sie mittlerweile auf vielen kostenpflichtigen Parkplätzen kennt. Hintergrund ist auch der Druck durch die Gemeindeaufsicht, die Handlungsbedarf eingefordert hat. Bürgermeisterin Liposchek (SPÖ) bringt die Situation auf den Punkt: „Wir haben ein Freibad ohne Eintritt, aber jährlich einen Abgang. Wir sind aufgefordert, etwas zu unternehmen.“ Wann genau Gebühren eingeführt werden könnten, ist noch offen. Klar ist jedoch, dass die Parkraumbewirtschaftung derzeit als praktikabelste Lösung gilt, um das kostenlose Badeangebot langfristig zu sichern.

Heuer kommt es außerdem zur Modernisierung der Anlage. Unterstützt wird das Vorhaben durch Mittel der Europäischen Union und des Landes. Bis zum Sommer sollen unter anderem neue Steganlagen, ein abgegrenzter Kinderbereich, ein Sprungbrett sowie ein verbesserter Spielplatz entstehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 300.000 Euro.