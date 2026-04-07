Die Gemeinde Wernberg hat den First Responder Hans-Martin Jauernig mit einem Defibrillator ausgestattet. Finanziert wurde das Gerät aus Verfügungsmitteln der Bürgermeisterin. Damit verfügt der freiwillige Helfer nun über eine vollständige Notfallausrüstung.

Seit 2008 ehrenamtlich im Einsatz

Jauernig ist seit 2008 ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig und seit einem Jahr als First Responder im Einsatz. In dieser Funktion wird er bei medizinischen Notfällen per SMS alarmiert und trifft meist vor dem Rettungsdienst am Einsatzort ein. Seine Aufgabe: lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten und die Zeit bis zum Eintreffen der Profis überbrücken. Innerhalb eines Jahres wurde er bereits rund 50 Mal alarmiert.

Mit dem neuen Defibrillator soll seine Arbeit wesentlich gestärkt werden. Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand eingesetzt wird. Es gibt gezielte Stromstöße ab, um das Herz wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Gerade in den ersten Minuten kann dies über Leben und Tod entscheiden.

Bürgermeisterin Doris Liposchek wünscht ihm für seine Einsätze alles Gute. Sie ergänzt: „Hoffentlich wird dabei der Defibrillator nur selten gebraucht.“