Im Villacher Stadtgebiet werden zwischen 13. und 26. April Verkehrszählungen durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden vorübergehend 28 mobile Kameras installiert.

Anonyme Datensammlung

„Die eingesetzten Geräte dienen ausschließlich der Verkehrszählung. Es werden keine Kennzeichen erfasst und keine Videos gespeichert. Die Kameras erfassen lediglich anonyme Bewegungsdaten. Die gewonnenen Daten bilden eine Grundlage für zukünftige Verkehrsplanungen und helfen, Verkehrsabläufe an die Bedürfnisse der Villacher:innen anzupassen.“, erklärt die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt.

Nach der zweiwöchigen Erhebungsdauer werden die Kameras wieder vollständig entfernt.