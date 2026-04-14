Wer schon einmal durch Latschach/Loče ob dem Faaker See in Richtung Aichwaldsee gefahren ist, kennt ihn: den traditionsreichen Gasthof „Zur Post“, vielen besser bekannt als „Zenz“. Direkt neben der Kirche gelegen, ist er seit jeher ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste.

Seit dem Jahr 1900 besteht der Gasthof, seinen Spitznamen verdankt er dem früheren Besitzer Vincenz „Zenz“ Slamanig. Gemeinsam mit seiner Frau Maria hatte er das Haus 1975 übernommen, später führte Sohn Martin Slamanig den Betrieb weiter und baute ihn kontinuierlich aus. Zuletzt stand das rund 4000 Quadratmeter große Areal mit Restaurant, Sonnenterrasse, Gästezimmern und Parkplätzen seit 2023 zum Verkauf, weil die bisherige Betreiberfamilie in Pension ging.

Neue Pächter gefunden

Mit Anfang Mai ziehen nun Krisztina Hódi und Zoltan Varga in das traditionsreiche Haus ein. Die beiden betreiben seit Juni 2025 die „Pfannerie“, die bisher nur rund 200 Meter entfernt angesiedelt ist. Am 26. April schließt das bisherige Lokal – allerdings nur, um Platz für den nächsten Schritt zu machen: Das Wirtepaar hat den „Zenz“ ab sofort gepachtet und übernimmt neben dem Gasthaus auch die Zimmervermietung wie das Privathaus. Auch in der Dorfgemeinschaft wird die Entwicklung positiv aufgenommen: Rund um Sprecher Herbert Sternig zeigt man sich erfreut über die Übernahme und kündigt an, den Latschacher Kirchtag, der immer am ersten Wochenende im Juli stattfindet, ab heuer wieder im Gasthof stattfinden zu lassen.

Krisztina Hódi und Zoltan Varga sind die neuen Pächter © KK/Screenshot Facebook „Die Pfannerie“

Kulinarisch bleibt die Handschrift der Pfannerie erhalten: Neben Klassikern wie Pizza und Burgern stehen vor allem kreative Pfannengerichte im Mittelpunkt. Spezialitäten wie die „Rosentaler Rahmpfanne“ oder original ungarisches Gulasch sollen auch am neuen Standort ihren festen Platz haben.

Für Gäste ändert sich dabei kaum etwas – außer der Location: Der neue Standort liegt weiterhin zentral im Ort, nur wenige Schritte von der bisherigen Pfannerie entfernt.