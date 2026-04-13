„Nahe an den Bürgerinnen und Bürgern sein“ – selten scheinen Politikerinnen und Politiker diesem Anspruch so fern wie in dem Moment, in dem sie sich vom Chauffeur im Dienstwagen von Termin zu Termin bringen lassen. Mag ein Chauffeurdienst für Spitzenpolitiker mit österreichweiten Verpflichtungen noch nachvollziehbar erscheinen, wirkt er auf regionaler Ebene kaum plausibel. Doch Villachs Regionalpolitiker greifen auf diesen Komfort zurück. Mehr als 350.000 Euro wurden 2025 für Chauffeure, Dienstwagen und Taxis aufgewendet.

Gerade in Zeiten multipler Krisen wirkt das Bild des Chauffeurdienstes für Politiker zunehmend aus der Zeit gefallen: Während der Klimawandel spürbar voranschreitet, geopolitische Konflikte die Energiepreise in die Höhe treiben und Kommunen in allen Belangen Sparmaßnahmen setzen müssen, bleibt ein solcher Umgang mit öffentlichen Mitteln schwer vermittelbar. Besonders problematisch wird es aber an jenem Punkt, an dem die Nutzung dieser Fahrten nicht lückenlos dokumentiert und kontrolliert wird.

Bleibt zu hoffen, dass die Zeit im Fahrzeug zumindest produktiv genutzt wird und der Allgemeinheit dadurch ein gewisser Nutzen entsteht. Für die Zukunft wäre jedoch dringend ein Umdenken wünschenswert: mehr Wege zu Fuß, mehr Fahrten mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nicht nur aus Kostengründen, sondern vor allem um selbst zu erleben, wie viel noch getan werden muss, um diese Fortbewegungsarten in Villach endlich attraktiv zu machen.