Nach der Aufregung rund um den „versehentlich“ mitgenommenen Osterkorb bei der Speisensegnung am Wochenmarkt in Villach gibt es nun auch Bemühungen von offizieller Seite, den Korb wiederzufinden. Noch immer wird daran gearbeitet, zumindest die gestickten Tücher jener Villacherin wieder zurückzubekommen.

Eine ganze Stadt sucht den Osterkorb

Ausgangspunkt der Aufregung war die Speisensegnung am Karsamstag. Dort verschwand der Osterkorb samt Inhalt. Während Fleisch und Reindling ersetzbar sind, liegt der Fokus der Suche klar auf den Tüchern: handgefertigte Stücke, bestickt, die sich seit Jahrzehnten im Familienbesitz befinden und für die Besitzerin einen hohen ideellen Wert haben. Über soziale Netzwerke wurde rasch ein Suchaufruf gestartet, der bisher erfolglos blieb.

Dieser Korb wurde am Karsamstag von einer anderen Person mitgenommen © KK/Facebook

Stadt bietet anonyme Rückgabe an

Mittlerweile hat sich auch die Stadt Villach eingeschaltet. Um eine möglichst unkomplizierte Rückgabe zu ermöglichen, wird auf den Social-Media-Kanälen der Stadt an das Gewissen appelliert und über die Möglichkeit der anonymen Abgabe vor dem Rathaus berichtet. Die gesuchten Tücher, darunter eine rot-weiße Weihkorbdecke, ein gestreiftes Tuch mit Blüten sowie ein Tuch mit kleinen gelben Küken, können rund um die Uhr im Briefkasten für Fundsachen beim Haupteingang des Rathauses abgegeben werden.

Parallel dazu zeigt sich in den sozialen Netzwerken große Hilfsbereitschaft. Eine Nutzerin hat angeboten, die Tücher neu zu sticken, sollte das Original nicht mehr auftauchen. Voraussetzung wären entsprechende Bilder als Vorlage. Bei den verlorenen Stücken handelt es sich jedoch um Tücher, die von den Kindern der Besitzerin gestaltet wurden, erklärt die Villacherin. Bleibt zu hoffen, dass die Originale doch noch abgegeben werden.