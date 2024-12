Zum ersten Veldener Advent ging es am Wochenende in der Tourismusgemeinde so richtig rund. 20 Krampusgruppen aus ganz Kärnten kamen mit ihrem Gefolge zum 22. Umzug, der sich vom Supermarkt im Ort bis zum Schlosshotel Velden und auf der Seepromenade wieder zurück zum Ausgangspunkt bewegte. Mehr als 2000 Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen und auch der Nikolo wurde von der Brauchtumsgruppe Lind-Raich unter Obmann Rene Tarmann vorbeigeschickt.