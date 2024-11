Der gebürtige Villacher Robert Bachmann (48) hat sich vom Werksleiter in der Industrie zum erfolgreichen Gastronomieunternehmer in Portugal gewandelt. Nach einer internationalen Karriere, die ihn als Mitarbeiter eines Schweizer Unternehmens rund um die Welt führte, übernahm er 2010 die Leitung eines Werks in Portugal, das Füllstoffe für die Papierindustrie herstellt. 2019 entschloss er sich, beruflich einen neuen und anderen Weg einzuschlagen.