Der Lieferservice „foodora“ liefert seit 11. November auch Gerichte der Kette „KFC“. Wie nun kommuniziert wurde, kooperiert österreichweit damit die 15. „KFC“-Filiale mit „foodora“. In der App oder auf der Website können sich Kundinnen und Kunden die Gerichte auswählen. „Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden in Villach ab sofort den einzigartigen Geschmack von ‚KFC‘ direkt nach Hause liefern zu können. Die Nachfrage nach Top-Marken im Lieferangebot wächst stetig, und KFC ist eine passende Ergänzung unseres Portfolios in der Region“, sagt Alexander Gaied, Geschäftsführer von „foodora“ Österreich.