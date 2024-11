Am 16. Oktober eröffnete die erste KFC-Filiale in Villach im ehemaligen McDonald‘s Gebäude am Hauptplatz. Die Diskussion vor der eigentlichen Eröffnung war hitzig, manche freuten sich über den Fast Food Riesen, andere hinterfragten die Notwendigkeit eines weiteren Schnellrestaurants in der Innenstadt. Trotz der kontroversen Haltungen durfte sich das Unternehmen über regen Andrang freuen. Viele Kundinnen und Kunden sind nach den ersten Wochen jedoch unzufrieden und beschweren sich im Internet.