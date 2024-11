„Mittendrinn statt nur dabei“. Mit diesem Leitsatz werden in der neuen Tagesstätte des Sozialvereins „Autark“ in Villach neun Personen mit besonderen Bedürfnissen bestmöglich in den Alltag integriert. Die Tagesstätte, die schon im Juni eröffnet wurde, bietet eine geregelte Tagesstruktur, die sich in erster Linie nach den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen richtet. Ohne Leistungsdruck wird kreativ gewerkt, gebastelt und körperlich gearbeitet. „In der neuen Tagesstätte werden Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf in einer kleinen Einheit in zentraler Lage in der Villacher Innenstadt begleitet. Solche Rahmenbedingungen führen automatisch zu mehr Teilhabemöglichkeiten. Außerdem werden die individuellen Bedürfnisse der Nutzer des Angebots ernst genommen, wodurch sie mehr Einfluss auf ihr eigenes Leben nehmen können“, schildert „Autark“-Geschäftsführer Andreas Jesse den Leitgedanken.

Bistro mit Hofladen als weiteres Angebot

Bewilligt wurde die Einrichtung, die Platz für bis zu zwölf Personen bietet, vom Land Kärnten. Für die Betreuung werden mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr subventioniert. „Trotz des massiven Einsparungskurses des Landes steht außer Frage: Wir werden im Bereich der Chancengleichheit auch künftig jene Projekte sicherstellen, die Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben erlauben“, sagt Soziallandesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Neben der Tagestätte gibt es im Bahnhofsviertel in Villach die „Autarkerie“, ein Bistro samt Hofladen, in dem bis zu 18 Menschen mit Behinderung arbeiten.