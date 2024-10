Wie die Kleine Zeitung berichtete, mehrten sich in den vergangenen Wochen Fotos aus Villach, die im Freien schlafende Menschen zeigten. Die Grünen und die Verantwortung Erde sprechen von „Beweisen für Obdachlosigkeit“ und fordern in einer Reaktion nun Handlungen.



Konkret fordert Grüne-Gemeinderätin Karin Herkner: „Als Hilfe in akuten Krisensituationen braucht die Stadt mehr Ressourcen für die Sozialarbeit, genauso wie eine zentrale, niederschwellige Anlaufstelle für Obdachlose in Form eines Heims, in dem sie Unterschlupf finden können.

Gerald Dobernig, Klubobmann der Erde sagt: „Der Umgang unserer Stadt mit den Betroffenen ist eine Schande. Die Politik hat hier das Augenmaß verloren und sollte anstatt der Großprojekte viel mehr Gedanken auf die tatsächlichen Probleme der Menschen richten.“ Die Fraktionen wollen auch eine Erhebung zur Wohnungslosigkeit anregen und diese notfalls auch selbst in Auftrag geben.