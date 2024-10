Mit Polizei-Eskorte wurde am Mittwoch, 30. Oktober, eine 16 Meter hohe Silberfichte durch einen Tieflader von einem privaten Garten in St. Magdalen auf den Hauptplatz gebracht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün stellten den Baum professionell auf. In den kommenden Tagen wird die Silberfichte noch mit Lichterketten geschmückt. Der für den Garten zu groß gewordene Baum wurde gespendet und hat nun als Christbaum in der Innenstadt noch einmal einen großen Auftritt.

Das Team der Abteilung Stadtgrün brachte den Baum mit einem Tieflader in die Innenstadt © KK/Stadt Villach

Das Aufstellen des Christbaumes folgt immer einem genauen Plan. Erst danach kann mit allen weiteren Vorbereitungsarbeiten für den Villacher Advent, wie dem Aufstellen der Hütten, begonnen werden. Schon am Donnerstag werden zwei weitere Bäume geliefert, die den Hans-Gasser-Platz und den Kaiser-Joseph-Platz schmücken werden. Diese beiden Christbäume sind Fichten mit einer Höhe von rund 12 Metern.

Am 15. November wird der Villacher Advent um 18 Uhr feierlich eröffnet.