„Winter Wunder Wald“ strahlt nur mehr im Lager

Am 15. November wird der Villacher Advent eröffnet, 243.000 Euro werden in die Montage der Weihnachtsbeleuchtung investiert, anders als in Klagenfurt ist keine Beleuchtung undenkbar. Nicht mehr geben wird es aber den „Winter Wunder Wald“ im Parkhotel.