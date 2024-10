„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Alexander Waldner, der kürzlich sein Zehn-Jahres-Jubiläum feierte. Auf die Frage, ob das Essen oder der Wein gemeint ist, lacht er: „Erst der Wein, dann das Kochen.“ Gestartet hat er in der Gerbergasse 21 nämlich mit einer Weinbar. Vor der Eröffnung von „Alexander‘s Vinothek“ besaß Waldner ein Autohaus in Spittal an der Drau. Nach dessen Verkauf war der Weg in die Gastronomie für ihn klar.