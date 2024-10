Weihnachten im Schuhkarton ist eine jährliche Charity-Aktion, bei der Menschen Schuhkartons mit Geschenken für bedürftige Kinder packen. Seit 1993 wurden durch die Geschenke Millionen von Kindern nicht nur eine Freude bereitet, sondern Hoffnung geschenkt. Die gepackten Pakete enthalten im besten Fall Spielzeug, Kleidung, Hygieneartikel und Schulmaterialien und werden weltweit an Kinder in Not verteilt. In Villach gibt es mehrere Abgabestellen für die Schuhkartons.