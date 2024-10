Insgesamt eine Million Euro werden in den kommenden Jahren in die ehemalige Volksschule in St. Georgen im Gailtal investiert, um aus dem Gebäude das „Mahringer Gemeinschaftshaus“ werden zu lassen. Seit der Schließung und Zusammenlegung mit der Volksschule in Nötsch im Jahr 2017 hat sich im Gebäude eine Praxis für Physiotherapie angesiedelt, im obersten Stockwerk befinden sich zwei Wohnungen, im Erdgeschoss probt die Trachtenkapelle.