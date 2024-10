Auch heuer findet ab 11. November wieder das Lesestadt-Kinderliteraturfestival mit zahlreichen Veranstaltungen statt. Der beliebte Sänger und Texter Matthäus Bär hat sogar ein Lied eigens für das Festival geschrieben. Im Video dazu spielen zahlreiche Kinder aus der Draustadt mit und sollen so Lust auf das Lesen machen. „In der Lesestadt bist du am Steuer“, heißt es in dem eingängigen Kinderlied, dessen Botschaft zum Festivalmotto passt – Kinder haben hier die Zügel in der Hand, tauchen in Geschichten ein und lassen ihre Fantasie sprudeln.