Es verleitet zum Lachen, ist aber todernst. Bei der Auslieferungsfahrt des neuen Feuerwehrautos der FF Faak am See, musste der Wagen nach 30 Kilometern schon wieder zurück in die Werkstatt. Immer mehr Feuerwehreinsatzfahrzeuge weisen diverse Defekte auf, die nicht abreißen wollen und stellen die Bürgermeister als formal zuständige Organe vor Herausforderungen.